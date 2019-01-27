Объявился настоящий отец дочери погибшего Дмитрия Марьянова

Сегодня, 15:58

Настоящий отец дочери актера и Ксении Бик заявляет о готовности материально помогать своей 10-летней дочери.

Дмитрий Марьянов был женат на Ксении Бик, психологе из Украины. У них была дочь Анфиса. Но после трагической смерти артиста (по причине оторвавшегося тромба) неожиданно для многих объявился 44-летний харьковский ресторатор Сергей Коваленко, называющий себя настоящим отцом Анфисы.

Биологический родитель заявляет, что он был лишен родительских прав, и ему запретили видеться с его дочерью. Коваленко утверждает, что не рассказывал Анфисе, что он – ее настоящий отец, пока был жив Марьянов, так как ему запретила говорить правду Ксения.

Сергей Коваленко не хочет причинять никаких неудобств дочери, наоборот, хочет оказать ей любую поддержку после смерти артиста, в том числе и финансовую. Он просит Ксению Бик связаться с ним и разрешить общаться с дочерью Анфисой.

Харьковский предприниматель был женат на Ксении до ее знакомства с Марьяновым. Однако после рождения дочери они поссорились, Ксения Бик подала на развод и лишила его родительских прав и отказалась принимать какую-либо помощь. Коваленко говорит, что это было сделано для того, чтобы облегчить выезд ребенка в Россию. Ксения увезла в Москву дочь через полгода после ее рождения.

Сергей утверждает, что долго даже не мог понять, почему Ксения бросила его. Возможно, предположил он, что сыграло роль нежелание давать дочери фамилию отца Коваленко. Ксения настаивала, чтобы ребенок носил фамилию Бик. Сергей же настаивал, что у дочки должна быть его фамилия или хотя бы Бик-Коваленко.

Лишению родительских прав, а также быстрому разводу помог отец Ксении, который на тот момент был начальником контрразведки СБУ. С его же помощью Ксения с Анфисой уехала в Москву.

В настоящее время Сергей Коваленко женат и имеет четырех детей. Он хочет иметь возможность видеться с Анфисой и познакомить ее с родственниками.

Мужчина понимает, что вопрос его отцовства деликатный, и ни в коем случае не хочет навредить. Но сейчас, как он считает, ей, как никогда, нужен отец. Лучше, говорит Сергей, чтобы отец был живой, а не ушедший. А дочери он хочет предоставить право выбора.

Ксения Бик пока ситуацию не комментирует. Ранее в программе «Эксклюзив» она говорила, что приложит все силы, чтобы никто не лез в ее личную жизнь. Некоторые косвенные свидетельства тогда подтверждали, что Анфиса – не родная дочь Дмитрия Марьянова.