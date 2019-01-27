В Челябинске нужна массовка: Там начнут снимать новый мистический сериал

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Всех жителей приглашают поучаствовать в съёмках одного из сюжетов. Им предстоит выступить в роли посетителей бара.

Сейчас в Челябинске для этого нужна массовка: Там начнут снимать новый мистический сериал.

Правда, есть возрастные ограничения по контингенту. Приглашают лишь молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет.

Согласно размещённой информации, съёмки «барного» эпизода намечены на 5 – 7 января с продолжительностью в полторы съёмочные смены.

Труд массовки оплачиваться не будет. Однако, их обеспечат питанием.

Представители съёмочной группы отмечают, что представители массовки редко соглашаются работать на протяжении целых двух дней.

По последней информации, уже нашлось около 30 желающих. Было бы неплохо, если бы их количество возросло до 40 человек.

Сниматься будет комедийно-мистический сериал. Молодой человек случайно стал обладателем могущественного дара. После этого он совершенно не знает, как им распоряжаться.