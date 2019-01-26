Паулина Андреева вызвала слухи о своем секретном замужестве

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Обсуждение возможных перемен в личной жизни актрисы началось с того, что близкий друг и коллега Паулины Андреевой Андрей Бурковский выложил в Сеть ее фотографию.

На фото, которое было сделано во время празднования дня рождения Александра Петрова, 30-летняя актриса была запечатлена с неким кольцом на безымянном пальце правой руки. Поклонники актрисы сразу же высказали предположение, что это кольцо – обручальное.

Конечно же, поползли слухи о тайном замужестве актрисы. Еще более добавлял масла в огонь факт, что недавно Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли мужа и жену в рекламном ролике одного из банков.

Фанаты аргументировали предположение о тайном браке пары тем, что еще в ноябре кольца на пальце Паулины не было, о чем свидетельствуют фотографии актрисы на праздновании ее дня рождения. А уже в декабре в программе «Вечерний Ургант» она была с кольцом на безымянном пальце.

Паулина Андреева не любит бывать на различных богемных тусовках, особе не посвящает общественность в свою личную жизнь, не сообщает прессе о событиях в личной жизни. И в этот раз, вероятнее всего, слухи о своем замужестве, она не прокомментирует. Поэтому пока замужество Паулины остается в области неподтвержденных предположений.

Ранее в прошлом году, еще летом, СМИ сообщали, что развод Федора Бондарчука с его бывшей женой Светланой не был оформлен полностью, так как оставались некие имущественные споры. Если это сообщение было правдой, существует вероятность того, что в декабре бракоразводный процесс, наконец, был завершен, что дало основание Паулине надеть на палец кольцо.

Но, вполне возможно, что объяснение совсем банальное – просто Паулине Андреевой захотелось надеть кольцо именно на безымянный палец правой руки, без всякого повода.