Говорящие умные мертвецы в деле: Впервые показан фрагмент новых серий «Ходячих мертвецов»

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Описание эпизода и событий предстоящей половины сезона слили в Сеть.

Новый трейлер телесериала «Ходячие мертвецы» приоткрыл завесу тайны вокруг сюжета нового сезона. Совсем недавно было выпущено несколько коротких фрагментов будущих серий, где впервые фанатам был показан персонаж по имени Лидия, которую играет американская актриса Кэссиди МакКлинси.

В самый напряженный момент трейлера, когда Дэрил и Мишонн собираются зарезать очередного шепчущегося, они снимают маску с уже не только ходячего, но и говорящего умного мертвеца, и понимают, что это молодая девушка. Они решили отвести её в Александрию, где бросают в камеру. Там Мишонн говорит: «То, что мы сделали, означает, что Александрия выживет. Но теперь речь идет о том, чтобы мы сделали все возможное для этого».

Тогда же в разговоре Лидия предупредила Дэрила и Мишонн, сказав им, чтобы они не связывались с её матерью, о которой они ещё ничего не знают. В конце трейлера видно, что Альфа – мать Лидии, которую играет Саманта Мортон, обернутая в кожу мертвого ходока, целится куда-то из пистолета, интригуя зрителей страшными сценами в следующих эпизодах.

И Саманта в роли Альфы, очевидно, наслаждается своей новой ролью и полностью отдается ей, что ещё больше интригует любителей пощекотать нервы.