Звезда сериала «Воронины» потратил все состояние на борьбу с раком

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Племяннику Павла Любимцева необходима срочная помощь, но актер потратил все, что у него было и теперь вынужден просить помощи у поклонников.

Звезда сериала «Воронины» Павел Любимцев опубликовал в социальных сетях публикацию о том, что его 24-лтний племянник нуждается в помощи в борьбе с раком. Он сирота и по сути помочь ему больше некому, кроме Павла, а он больше не может выделять огромные деньги на борьбу с раком, так как уже потратил все свое состояние.

«Я, Павел Евгеньевич Любимцев, обращаюсь к вам с просьбой о материальной помощи. Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он круглый сирота, его некому поддерживать. Я раньше даже шутил, что "сказочно богат". Прошли три года, и у меня не осталось ничего. Я разорен и кругом в долгах», - написал Любимцев.

Однако позже этот пост пропал. Возможно, мужчине стало стыдно за то, что он вынужден так обращаться к подписчикам и потому мог решить остаться наедине со своей проблемой, ведь фанаты хотели бы видеть его веселым и беззаботным, а не жалующимся на жизнь. Может быть и так, но они наверняка не остались бы безучастны в горе любимого артиста и помогли бы, чем смогли.