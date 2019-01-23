Том Харди задействован в экранизации Диккенса при содействии создателя «Острых козырьков»

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Стивен Найт запустил работу над экранизацией произведения Чарльза Диккенса «Рождественские песни». Одну из ключевых ролей исполнит Том Харди, правда пока не сообщается какую.

Создатель популярного сериала о бандах Бирмингема «Острые козырьки» Стивен Найт рассказал о запуске работы над новым проектом. Взгляд режиссера остановился на произведении популярного писателя Чарльза Диккенса, которое он и собирается экранизировать.

На данный момент проходят подготовительные работы для начала съемок «Рождественской песни», выбор актеров. Уже известно, что одну из основных ролей исполнит Том Харди. Известно, что всего Найт подумывает адаптировать пять классических произведений Диккенса, выпустив их в данном формате в течение ближайших шести или семи лет.

Постановщик собирает звёздный актерский состав, чтобы задействовать его во всех пяти проектах. Начало съёмок «Рождественской песни» ожидается уже совсем скоро, тогда как релиз должен состояться в конце декабря этого года. За ней последуют телеверсии «Дэвида Копперфильда», «Оливера Твиста» и «Больших надежд».