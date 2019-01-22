«Оскар»-2019: «Рома» и «Фаворитка» борются за награду с 10 номинациями у каждого

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Академия кинематографических искусств и наук, наконец, объявила номинации на 91-ю премию Академии, «Оскар»-2019.

Церемония состоится в воскресенье, 24 февраля в 8 вечера по восточному времени. Объявление о назначениях происходит после сезона награждения, в котором призы за лучшую картину разыгрывались в широком спектре фильмов: от любимого дома искусства «Рома» до популярных хитов «Богемская рапсодия» и «Зеленая книга».

По словам редактора наград IndieWire Анны Томпсон, «Рома» станет претендентом на премию «Оскар», а может, и победителем в номинации «Лучшая картина» в этом году. Фильм является первым оригинальным творением Netflix, получившим номинацию «Лучшая картина», и победа станет еще более исторической, поскольку ни один фильм на иностранном языке никогда не удостаивался высшей награды «Оскара».

Хотя «Рома» сталкивается с проблемами, главным образом из-за того, что это черно-белая драма на испанском языке, существует основание для поддержки фильма, который недавно получил награду «Лучшая картина» на премии «Выбор критиков».

«Рома», воспоминания Альфонсо Куарона о детстве в Мехико 1970-х годов, возглавил списки многих критиков и получил 10 номинаций. Комедия «Фаворитка», о политической игре при дворе королевы Анны XVIII века, также получил 10 номинаций, в том числе лучшей актрисы для Оливии Колман.

Другими главными претендентами в гонке Best Picture являются фильм-режиссерский дебют Брэдли Купера «Рождение звезды», который более или менее гарантировал одну победу (лучшему оригинальному исполнителю) благодаря песне «Shallow» в исполнении Купера и Леди Гага в фильме. Ожидается, что «BlacKkKlansman» Спайка Ли также станет главным претендентом, фильм, наконец, принес режиссеру его первую номинацию на звание лучшего режиссера.

Номинации на 91-ю премию Академии приведены ниже:

Лучшая картина

«Черная пантера»,

«BlacKkKlansman»,

«Богемская рапсодия»,

«Фаворитка»,

«Зеленая книга»,

«Рома»,

«Рождение звезды»,

«Тиски».

Лучший режиссер

Спайк Ли («BlacKkKlansman»).

Павел Павликовски («Холодная война»).

Йоргос Лантимос («Фаворитка»).

Альфонсо Куарон («Рома»).

Адам Маккей («Вице»).

Лучший актер

Кристиан Бэйл («Вице»).

Рами Малек («Богемская рапсодия»).

Брэдли Купер («Звезда рождается»).

Виллем Дефо («У ворот вечности»).

Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).

Лучшая актриса

Ялица Апарисио («Рома»).

Гленн Клоуз («Жена»).

Оливия Колман («Фаворитка»).

Леди Гага («Звезда рождается»).

Мелисса МакКарти («Можете ли вы когда-нибудь простить меня?»).