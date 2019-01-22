Брэд Питт нашел утишение в объятьях Шерлиз Терон

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После расставания с Анджелиной Джоли актер долгое время оставался в одиночестве. Теперь же Питт закрутил роман со своей коллегой.

Поклонники Брэда Питта переживали его одиночество очень остро, ведь многие были уверены, что он не сможет забыть Джоли и полюбить кого-то еще, ведь актер неоднократно рассказывал как он переживает из-за разрыва. Теперь же голливудский красавец решил все же вернуться к жизни и закрутил роман с главной соперницей экс-супруги – Шерлиз Терон.

Достоверная информация о связи голливудских знаменитостей появилась всего несколько дней назад, но поклонники Питта и Терон проанализировали все происходящее и выразила уверенность – они уже давно вместе. Известно, что Брэд Питт и Шарлиз Терон вначале просто общались, затем стали больше времени проводить вместе и вне съемочной площадки. При этом инсайдеры утверждают, что никакой романтики во время фотосессии участники процесса между звездными артистами не заметили.

Публика же узнала о их связи на премьере фильма «Если бы Бил-стрит могла заговорить», в кинозале Брэд Питт и Шарлиз Терон держались вместе, выпивали, актер даже обнимал новую подругу за талию. Очевидцы говорят, что со стороны было видно, как уютно и хорошо им вместе.

Напомним, что что Брэд Питт официально остается супругом Анджелины Джоли. Бракоразводный процесс пары длится уже более двух лет, однако знаменитости пока не могут достичь соглашения по некоторым пунктам. Шарлиз Терон считается заклятой соперницей Джоли, они не один год враждовали из-за киноролей, оставаясь самыми красивыми актрисами Голливуда. В гонке за лучшими работами обычно побеждала Анджелина Джоли, теперь, кажется, у Терон появился отличный шанс отомстить своей сопернице.