Сегодня, 21:00

Режиссер, который в Советском Союзе был обласкан властью, как и всякий талантливый творец, после добровольной эмиграции в США, остался на обочине мирового кинематографа и теперь зарабатывает мемуарами и интервью различным изданиям.

Родион Нахапетов открыл тайну расставания с Верой Глаголевой в документальном фильме, который вряд ли уже заинтересует российского зрителя. Бывший режиссер, снявший в СССР единственный свой шедевр «На исходе ночи», со своим артхаусом оказался абсолютно невостребованным в Голливуде, где в цене совсем не те критерии (что, кстати, сразу понял Андрон Кончаловский, сняв «Танго и Кэш»). Итак, в конце горбачевских 80-х, Нахапетов эмигрировал в США, оставив з бортом свою «музу» Веру, а также двух маленьких дочерей.

В эмиграции Родион познакомился с Натальей Шляпниковой, которая имела «концы» в кинематографических кругах, и женился на ней. Теперь бывший режиссер, несостоявшийся отец и муж, промокает слезы, вспоминая Веру, которая угасла от онкологии без материальной поддержки и сочувствия со стороны бывшего супруга. Сколько бы слез не пускал Нахапетов в документалке с красивым названием «Русский в городе ангелов», в России остались люди, которые помнят его предательство и меркантильность, по-русски называемое жлобством.