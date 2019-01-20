Вдова Николая Рыбникова прожила последние годы в забвении, нищете и голоде

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Николая Рыбникова и Аллу Ларионову в СССР многие любители кино считали одной из самых красивых пар в стране.

Супружеская жизнь Аллы Ларионовой и Николая Рыбникова продолжалась 33 года. У актрисы была дочь от ее прежней любви, актера Ивана Переверзева, но Рыбников относился к ней как к родной. Впоследствии у супругов родилась еще одна дочь.

Ларионова, признанная красавица советского кино после нескольких ролей, предпочла Переверзева, который, зная о беременности Аллы, все же женился на другой. Николай Рыбников долгое время, в течение шести лет также ухаживал за Ларионовой, но она не отвечала ему взаимностью. Но, узнав о женитьбе ее возлюбленного на другой, Рыбников бросил съемки у Марлена Хуциева, прилетел в Минск, где находилась Ларионова, и практически силой заставил выйти за себя замуж.

Долгое время у пары продолжалась счастливая семейная жизнь. После рождения Алены, которая относилась к Рыбникову, как к родному отцу, родилась уже их совместная дочь Ариша.

Но в 80-е годы Николая Рыбникова снимать в кино перестали. Начался трудный период жизни, повлиявший и на отношения в семье.

Звезда фильма «Весна на Заречной улице» умер в 1990 году, и у Аллы Ларионовой не было даже денег на его похороны и поминки.

Подруга Ларионовой Светлана Павлова рассказала в эфире телепередачи «Далекие и близкие», что Светлана с младшей дочерью остались в нищете, полностью без средств к существованию, одевались на вьетнамском рынке, порой им нечего было есть. Павлова говорит, что они голодали, и она порой кормила их, когда они приходили к ней в гости.

Ларионова попыталась было написать письмо с просьбой о помощи супруге Бориса Ельцина Наине Иосифовне, но, как оказалось впоследствии письмо адресату не бвло доставлено.

Пережив супруга на 10 лет, вдова Рыбникова Алла Ларионова умерла во сне, как и муж ранее.