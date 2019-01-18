«Цена славы»: Болезнь Тереховой и потеря любимого Талькова может быть расплатой за судьбоносные случайности

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После серьезной болезни в детстве, из-за которой маленькая Маргарита чуть не погибла, ей удивительно «везло» по жизни, а главные роли, благодаря которым она стала знаменита, порой буквально «сами шли ей в руки».

Маргарита Терехова родилась в семье актеров в страшное военное время – 25 августа 1942 года. Ее отец отправился на фронт, получил контузию и потерял память, из-за чего попросту завел новую семью. Маргарита осталась с матерью одна, а позже в возрасте трех лет переехала в Ташкент, так как родная Сибирь оказалась суровой по отношению к малышке – она заболела воспалением легких. Ее буквально вытащили «с того света», ведь солнечная погода и обилие фруктов очень быстро поставили девочку на ноги. После этого тяжелого и стрессового случая в ее небольшой жизни, Терехова начала свой судьбоносный путь к славе.

В школе девочка считалась первой красавицей, учеба ей давалась очень легко и золотая медаль стала ей наградой за труд, в спорте и точных науках Маргарита также имела ошеломительный успех, что подмечали множество преподавателей. Позже она поступила на физико-математический факультет в Национальный университет Узбекистана (в те годы он именовался Среднеазиатским государственным университетом). Однако, спустя некоторое время поняла, что желает заниматься актерской деятельностью и оказалась в Москве, абитуриенткой ВГИКа. Она сразу же завоевала интерес и благосклонность комиссии, но позже оказалось, что она не поступила из-за других «своих» девочек. К тому же, у будущей актрисы в общежитии украли все деньги, а потому ей по сути не на что было жить. Ее соседки пожалели «девочку с косой» и подкинули ей работу в небольшом документальном фильме. В студии Маргарита узнала, что знаменитый режиссер в конце августа объявляет набор в свою группу, что было нонсенсом, так как это уже слишком поздно. Впрочем, Терехова с успехом прошла все вступительные испытания и стала учиться у Юрия Завадского.

После этого началась ее счастливая актерская жизнь, но личная жизнь по-прежнему не налаживалась. Известно, что она в свое время потеряла любимого Игоря Талькова, так как, возможно мужчина, которого она ждала всю жизнь, был убит в 1991 году. После этого неизвестно, состояла ли Маргарита с кем-то в отношениях. Сейчас актриса страдает болезнью Альцгеймера и практически не двигается.

Возможно, что болезнь Тереховой и потеря любимого может быть расплатой за судьбоносные случайности, которые и привели Маргариту к знаменитости и актерскому успеху, своеобразная «цена славы». Как бы то ни было, актриса подарила миру множество замечательных картин со своим участием и срежиссировала «Чайку» Антона Чехова, потому ее культурный вклад, безусловно, бесценен. А ее женское счастье, возможно, было для Маргариты на втором плане, потому единственное, что у нее осталось – это двое прекрасных детей.