В Instagram появился аккаунт Мишель Пфайффер

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В многочисленном сообществе Instagram-пользователей появилась страничка номинантки на «Оскар». Поклонники Пфайффер ликуют и надеются, что она будет активной пользовательницей.

Instagram становится все более популярной социальной сетью, многие звезды создают свои аккаунты именно здесь. Так, в начале 2019 года поклонники Мишель Пфайффер получили настоящий подарок – их любимица создала свою страничку и теперь они смогут следить за ее жизнью.

Известно, что адрес актрисы в Instagram - @michellepfeifferofficial, официальным днем активации странички стало 16 января. Всего за сутки у 60-летней знаменитости и трехкратной номинантки на престижную премию «Оскар» собралось уже свыше 1000 подписчиков.

В своем аккаунте Мишель Пфайффер уже поделилась роликом, где она предстала в образеи Женщины-Кошки в фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается», вышедшего на экраны в 1992 году. Подскочив к удивленным Бэтмену и Пингвину, Мишель, одетая в сверкающий комбинезон, говорит: «Мяу».