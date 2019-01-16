В Московском драматическом театре заявили о пропаже Армена Джигарханяна

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Сотрудники предполагают, что 83-летнего актера прячут от общественности армяне. Разобраться в ситуации попросили сотрудников правоохранительных органов.

Армен Джигарханян пропал из поля зрения еще в октябре прошлого года после громкого развода с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской. Сразу же появилась информация о том, что 83-летнего актера госпитализировали из-за проблем с сердцем в одну из московских клиник. Через несколько недель он был выписан, но ни в театре, ни на различных мероприятиях так и не появился, что обеспокоило коллег и друзей.

После такого долгого отсутствия художественного руководителя театра, его сотрудники заговорили о краже Джигарханяна. Сотрудники предполагают, что 83-летнего актера прячут от общественности армяне. Разобраться в ситуации попросили сотрудников правоохранительных органов.

Армен Джигарханян пропал из поля зрения еще в октябре прошлого года после громкого развода с пианисткой. Сразу же появилась информация о том, что 83-летнего актера госпитализировали из-за проблем с сердцем в одну из московских клиник. Через несколько недель он был выписан, но ни в театре, ни на различных мероприятиях так и не появился, что обеспокоило коллег и друзей.

После такого долгого отсутствия художественного руководителя театра, его сотрудники заговорили о краже Джигарханяна. На данный момент из личных страниц актера Алексея Лапшина стало известно, что артист был жив и в декабре, когда фотографировался с коллегами. Однако сегодня невозможно дозвониться к Джигарханяну на Староконюшенный переулок в Москве. Теперь же коллеги предполагают, что актера где-то удерживают армяне и просят правоохранительные органы разобраться в данной ситуации и найти знаменитость.

Сообщается, что Виталина Цымбалюк-Романовская все еще проживает в той квартире, в которой планировала совместную жизнь с Джигарханяном. Нынешний ухажер Виталины Прохор Шаляпин ранее поделился, что мечтает отдохнуть с возлюбленной на Мальдивах.