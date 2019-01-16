Василия Ланового с юбилеем поздравил Путин

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Президент России не мог не отметить заслуги актера в день его 85-летнего юбилея. Владимир Владимирович уверен, что это событие для всех граждан страны и поклонников кино.

Сегодня легендарному советскому актеру Василию Лановому исполняется 85 лет. В профессию он пришел еще в раннем детстве, а после окончания ВОВ поступил в театральную студию при московском дворце культуры. Признание пришло к Лановому очень быстро – в 1951 году он был удостоен грамоты на конкурсе самодеятельных коллективов.

В кино актер дебютировал еще во время учебы в Театральном училище им. Б.Щукина – это была картина «Аттестат зрелости», после которой посыпались роли одна за одной. Народный артист СССР Василий Лановой уже более 60 лет играет на сцене Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. Кроме того, он снялся во множестве фильмов, сумев воплотить в своих ролях образ настоящего русского офицера, преисполненного мужества и чести.

С 1957-го Лановой является актером Государственного академического театра имени Вахтангова. Там же он познакомился с народной артисткой страны Ириной Купченко, которая в 1972 году стала его супругой. В браке знаменитые деятели искусства состоят и поныне — вскоре им предстоит отметить «золотую» свадьбу.

Путин поблагодарил Василия Ланового за активную гражданскую позицию и огромное внимание, которое актер уделяет воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма» и «сбережению памяти о героях Великой Отечественной войны. Известно, что свой день рождения актер встретит на сцене родного театра.