Поклонники Гарри Поттера обнаружили в его шраме проклятие

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Оказывается, знаменитый шрам Гарри Поттера может быть не следом молнии, а чем-то гораздо более зловещим.

Когда вы думаете о мальчике, который выжил, вы, вероятно, думаете о круглых очках, спальне в шкафу под лестницей и шраме молнии. Но оказывается, что все, что мы думали о легендарном шраме Гарри Поттера, может оказаться ложью.

Некоторые очень преданные поклонники Гарри Поттера обнаружили, что зигзагообразная красная отметина на лбу Гарри может быть не молнией, а чем-то совершенно другим. Этоо вызывало настоящий ажиотаж в социальных сетях.

Пользователь Twitter с ником Today Years Old сделал смелое заявление, сообщив о смертельном проклятии, которое оставило этот шрам. В посте он написал: «Знаете ли вы, что шрам Гарри Поттера - это не молния, а собственно движение руки, создающей заклинание «Авада Кедавра»?»

Наряду с этим он поделился фотографией шрама Гарри и скриншотом записи о Гарри Поттере в Вики об опасном заклинании.

На скриншоте показано движение руки, необходимое для наложения проклятия, которое имеет ту же форму, что и шрам Гарри.

Это заявление имеет смысл, поскольку это то же самое заклинание, которое Волдеморт использовал, чтобы убить родителей Гарри, что привело к его шраму.

Твит быстро привлек много внимания: более 2000 лайков и сотни репостов. Люди не могли скрыть своего шока от откровения.

Один человек написал: «Я даже не фанат Гарри Поттера, и меня это удивляет».

Другой сказал: «Вау».

Третий добавил: «Теперь все имеет смысл».

«На самом деле я этого не знал, - прокомментировал четвертый. - Мне нравились фильмы, но я никогда не читал книги и не выискивал несоответствия».

Кто-то еще утверждает, что они это знали, и это на самом деле и молния, и символ движения руки.

Джоан Роулинг еще не отреагировала на твит и не подтвердила, верна ли эта публикация, поэтому до этого времени мы будем искать более интересные теории фанатов.