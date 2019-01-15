Создатели фильма «Дикая лига» будут оштрафованы Минкультом РФ

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Авторы картины о зарождении футбола в стране несколько не поняли задания, которое ставилось перед ними специалистами ведомства еще 2016 году. За отступление от установленного плана и графика будет наложен штраф.

Министерство культуры России выделяет средства на создание фильмов, но вот деньги не всегда осваиваются правильно. Так, специальная комиссия Министерства приняла решение о наложении штрафных санкций на создателей картины «Дикая лига».

Известно, что проект фильма «Дикая лига» был представлен на питчинге Минкультуры России в 2016 году. Кинолента повествует о зарождении футбола в России в начале 20 века. Режиссёрами фильма стали Андрей Богатырёв и Арт Камачо. Главные роли исполнят Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров и Олеся Судзиловская и Владимир Яглыч. Участие в фильме также приняли члены сборной России по футболу, в том числе Артём Дзюба.

Представитель Министерства встретился с финансовым директором продюсерского центра «Новое время» Дмитрием Шмулевичем, который занимался организацией работы съемочной группы. В беседе министр подчеркнул, что срывать сроки производства недопустимо.

На сегодняшний день еще неизвестен размер штрафа, но для других продюсеров данный инцидент станет показательным и заставит точно следить за пунктами договора.