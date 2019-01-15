Худшей актрисой на премии «Ржавый бублик» признали Катерину Шпиц

Сегодня, 09:45

Определены лауреаты премии «Ржавый бублик», которая вручается за самые сомнительные успехи в области культуры за 2018 год. Для многих из номинантов это становится стартом в будущее.

Жюри антипремии «Ржавый бублик» проанализировали все кандидатуры, которые были представлены в номинациях за самые неоднозначные достижения в области кино за 2018 год. По результатам голосования, звание в номинации «Худшей актрисы» досталось 33-летней Екатерине Шпиц из Перми. Лауреатка засветилась в картине «Крымский мост. Сделано с любовью» и сразу же не понравилась критикам за воплощенные образ на экране, который оказался слишком откровенным, а оголенная грудь Шпиц, которая попала в кадр, также вызвала лишь негативную реакцию.

Прению как худший актер получил Роман Юсупов за работу в картине «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». Самой плохой отечественной картиной стала комедия «Zoмбoящик», а зарубежной — «Излом времени» от киностудии Walt Disney.

В номинации «Подмоченная репутация» победителем стал известный голливудский продюсер Харви Ванштейн. «Разочарование года» осталось за фантастическим боевиком «Хищник». Премию «Худший сериал» получил мультфильм «Простоквашино».