Названы худшие платья Critics' Choice Awards 2019

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На вручении премии Critics' Choice Movie Awards прошло награждение номинантов. В этом году в их числе оказались Глен Клоуз, Леди Гагу и других артистов.

В воскресенье 13 января на красной дорожке Critics' Choice Awards 2019 блистали звезды различной величины. Шарлиз Терон, Леди Гага, Джулия Робертс и многие другие с огромным удовольствием позировали перед камерами, а поклонники не скрывали своей радости.

Напомним, что церемония вручения премии за заслуги в области кинематографа Critics' Choice Awards, которую часто называют «Репетицией Оскара», прошла в США в 24-й раз. В этом году на мероприятии собралось немало знаменитостей, решивших узнать, кому же из коллег достанутся престижные награды.

Перед публикой предстала Джулия Робертс в наряде, который больше был похож на смокинг - белые брюки и черное удлиненное платье-жакет без рукавов. Леди Гага, как всегда была экстравагантна, но все же теперь она отдает предпочтение более романтическим образам. По красной дорожке она прошлась в нежно-розовом платье Calvin Klein By Appointment с длинным шлейфом. В серебристом платье от Givenchy с открытым плечом и вырезом на животе щеголяла Шерлиз Терон.

Известно, что главным триумфатором воскресной церемонии стала драма «Рома». В дополнение к наградам за лучший фильм и лучший фильм на иностранном языке премии за лучшую режиссуру и лучшую работу оператора получил Альфонсо Куарон. В трёх технических категориях (работа художника-постановщика, костюмы и спецэффекты) победил кинокомикс «Чёрная пантера». По две премии забрали персонально Леди Гага (лучшая актриса и лучшая песня) и Кристиан Бэйл (лучший актёр в главной роли и лучший актёр в комедии).