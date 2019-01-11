Так можно жить: В России актёр за день съёмок получает больше, чем пенсионер за год

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В сериале стоимость «смены» звезды оценивается, как правило, от 100 до 200 тысяч рублей. Однако, нередки случаи, когда это 500 тысяч рублей.

Таким образом, в России актёр за день своих съёмок получает больше, чем пенсионер за целый год. Сравнение невообразимое. Так, действительно, жить можно.

К актёрам первой величины в РФ относят Сергея Безрукого, Константина Хабенского, Евгения Миронова, Инну Чурикову, Дмитрия Нагиева и ещё ряд других. Их гонорары достигают максимума.

Согласно западной практике, гонорар, обычно, платится актёрам за отснятую серию. В России доходы актёров рассчитываются исходя из 12-часовой рабочей смены.

Однако, есть и некоторые оговорки. В случаях, когда сериал является длинным, размер гонорара за съёмочный день понижается в полтора, а то и в два, раза. Однако, это компенсируется общим размером заработка за объём работы.

Как правило, востребованные российские актёры зарабатывают за смену 100 – 200 тысяч рублей. При выборе кандидатур на роль не упускают из внимания, насколько звезда популярна в соцсетях.

Самым ходовым гонораром для популярных сериальных актёров и «старожилов», таких как Елена Яковлева или Михаил Боярский является 200 тыс. рублей за день.

Однако, не стоит забывать, что новую работу, зачастую, приходится ждать долго.

Заработок «второстепенных» актёров от 20 до 50 тыс. рублей. Массовка получает по тысяче.