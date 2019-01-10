Определена победительница на роль брошенной девушки Тагира Метшина в фильме «Команда мечты»

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Ею выбрали Гузель Батыршину. Поначалу такое развитие сюжетной линии не предусматривалось, однако создатели решили немного дополнить киноленту.

Таким образом, уже определена победительница на роль брошенной девушки Тагира Метшина. Её в фильме «Команда мечты» зовут Агата.

У Тагира Метшина, сына казанского мэра, в фильме роль жокея Артура. Первоначально Агата, живущая на море, будет его девушкой. Однако, недолго. Главный герой, приехав в Казань, встретит Катю и сразу забудет о прежней любви.

В целом, съёмки ленты уже завершены и сейчас специалисты занимаются постпродакшеном. Проведено несколько специальных закрытых показов и фокус-группами даны очень неплохие отзывы.

Учитывая их, и было решено ввести в фильм ещё одну дополнительную линию с Агатой. Её роль станет очень небольшой, поэтому профессиональных актрис на неё искать не стали. В Татарстане был объявлен конкурс среди девушек. В итоге, уже известна его победительница.