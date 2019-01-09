Мария Шукшина и Сами Насери снимаются в одном фильме

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Французский актер уже год живет в России и участвует в проектах российских режиссеров. Хотя основным его занятием является проект «Краб», который он курирует вместе со своим братом.

Знакомством со звездой французского кино Сами Насери, который известен публике по роли в фильме «Такси», может теперь похвастаться и Мария Шукшина. На своей страничке в социальной сети Instsgram актриса рассказала, что начала работать над новым проектом, но вот название его оставила в секрете.

Единственное, чем Шукшина похвасталась – имя режиссера и своего партнера по площадке, им оказался Сами Насери. Известно, что знакомство партнеров по фильму состоялось за несколько дней до начала съемок в квартире общих друзей.

Напомним, что данная работа не станет для француза первым российским проектом, ранее она снялся в клипе на песню Валерии. В России же знаменитость живет уже год – переехал в страну он ради проекта «Краб», рассказывающем о проблемах современной молодежи. Работает над проектом он вместе с братом Биби. Известно, что для Несери жизнь в России довольно не простая, актер уже сумел поспорить с законом и поучаствовать в драке, где получил травму глаза.

Когда же на экраны выйдет новая работа с участием Марии Шукшиной и Сами Несери, остается загадкой, но уже известно, что он будет захватывающим.