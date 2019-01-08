Бывшие телохранители Джонни Деппа подали на него в суд

Вчера, 22:52

Джонни Депп урегулировал судебный процесс с двумя бывшими телохранителями, утверждающими, что они подвергались небезопасным условиям, были перегружены работой, и им недоплачивали.

Джонни Депп договорился с двумя бывшими телохранителями, которые подали в суд на него в прошлом году. Дело закрыто, и в будущем слушания отменяются, сообщает The Blast.

Судебные документы от 4 января показывают, что телохранители «достигли условного урегулирования, которое решает все вопросы в отношении каждого ответчика и каждого истца».

Никаких подробностей об условиях урегулирования не было раскрыто, в том числе о том, что Депп расплатился с дуэтом наличными.

Юджин Арреола и Мигель Санчес утверждают, что 55-летний Депп перегружал их работой и недоплачивал им за «невыносимый» двухлетний период, когда они должны были выступать в качестве его телохранителей.

Дуэт подал иск против актера в Калифорнии в мае 2018 года.

Они утверждали, что в период с апреля 2016 года по январь 2018-го им не платили сверхурочные, они были лишены перерывов на питание и отдых, следя за безопасностью Деппа и его семьи. В иске содержались взрывные обвинения, в том числе утверждение, что им когда-то приходилось стирать наркотики с лица Деппа в ночном клубе, чтобы другие люди вокруг него не видели вещество.

Мужчины говорят, что они должны были не только наблюдать, как Депп «превращался» в «финансовый ураган», но и должны были выступать в качестве нянь для его детей.

В иске, полученном DailyMail.com, рассказывается, как Санчес и Арреола, ветераны полиции Лос-Анджелеса, счастливо охраняли Деппа, работая в охранной компании, которую он нанимал в течение многих лет, прежде чем возникли проблемы.

Арреола начал работать на него в 2007 году, говорится в иске. Неясно, как долго Санчес работал на него.

«Они стали свидетелями того, как Депп все больше погружался в личные беспорядки и оторвался от реальности вокруг него. В начале 2016 года они начали замечать резкие перемены в Деппе и атмосфере в его комплексе на Голливудских холмах. Депп начал вносить внезапные и радикальные изменения в свой персонал и управленческую команду, что привело к значительному финансовому кризису для всех, кто его окружал, кроме самого Деппа», - говорится в иске.

В апреле 2016 года, в разгар своего бурного брака с Эмбер Херд, Депп основал компанию Premier Group International, в которой работали как Санчес, так и Арреола.

По словам телохранителей, он и его окружение решили, что они «вырежут посредника» и сами наймут охранников, чтобы избежать уплаты агентского вознаграждения.

Затем они взяли на себя ответственность за платежные чеки двух охранников и, как утверждается, безответственно отслеживали их.

Охранники не только начали работать «по 12 часов в сутки, иногда в смену», они заявили, что в их обязанности входила защита Деппа и окружающих его людей, «занимающихся незаконной деятельностью».

«Они постоянно использовались в качестве водителей, ездили туда-сюда по распоряжерниям Деппа или его семьи. Их неоднократно просили водить транспортные средства, содержащие незаконные вещества, открытые контейнеры и несовершеннолетних. Их попросили следить за нестабильными людьми в жизни и окружении Деппа», - говорится в иске.

Санчес заявил, что ему какое-то время было поручено присматривать за одним из двух детей Деппа. В иске не сказано, каким, но у актера их двое: 19-летняя Лили-Роуз и 16-летний Джон Депп III.

«Санчес, основной деталью которого была защита детей Деппа, чаще всего был главным воспитателем несовершеннолетнего ребенка Деппа, который жил за пределами дома Деппа в отдельном доме. Хуже того, Санчесу сказали, что он должен принимать во внимание любые прихоти детей Деппа и волноваться, что потеряет работу, если не выполнит их требования», - говорится в иске.

Он также утверждал, что они должны были выполнять функции смотрителя Деппа, чья борьба с наркотиками и алкоголем была хорошо документирована в прошлом.

«Зачастую они были вынуждены защищать Деппа от себя и своих пороков, находясь на публике, становясь его опекунами».