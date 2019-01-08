Джим Керри не скрывает своего романа с коллегой по цеху

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На красной дорожке «Золотого глобуса» Джим Керри появился вместе со своей возлюбленной. Нею оказалась актриса Джинджер Гонзага.

56-летний любимец женщин Джим Керри долгое время скрывал свой роман и этому было много причин довольно личного характера. Напомним, что несколько лет назад знаменитость потерял любимую девушку – их разлучила смерть. Восстанавливаться ему пришлось довольно долго и решиться на новые отношения Керри было трудно – два года он искал силы жить и любить, ведь родные Катрионы Уайт обвинили именно его в том, что их дочь покончила с жизнью.

Теперь же его спутницей оказалась 34-летняя коллега по цеху Дженифер Гонзага, с которой он практический впервые вышел в свет после двухлетнего затворничества. Известно, что с Джинджер Керри познакомился на съемках сериала «Шучу». Там пара играет влюбленных. Чувства быстро переросли в реальную влюбленность, и актеры стали тайно встречаться.

Поклонники отметили, что новые отношения с возлюбленной хорошо повлияли на Керри, и те «два года ада», которые пережил актер, остались в прошлом. Интернет-пользователи выражают надежду на то, что новый роман будет долгим и серьезным.