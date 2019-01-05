Бортник не потянул на роль Шарапова: Пальчики не те

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Скончавшийся актёр реально претендовал на роль напарника Глеба Жеглова, которого гениально исполнил Владимир Высоцкий. Однако в сюжете картины и книге Вайнеров были несопоставимые обстоятельства.

В результате них Иван Бортник не потянул на роль Шарапова в «Месте встречи изменить нельзя». Он подходил по всем параметрам, но пришлось столкнуться с неожиданностью. Пальчики, как оказалось, совсем не те.

Ну, то есть, исполнить Баха на пианино по заказу банды для проверки он никак не мог. Тем более симпровизировать «Мурку». Не поверил бы никто. Как и в то, что у него «десять классов на лбу написано». Ну не его это.

Его продвигал на эту роль и сам Высоцкий, и создатели фильма, однако несоответствия были велики. В результате получился компромисс. Бортник появился в этом сериале, но не как Шарапов, а как «Промокашка».

И с этой ролью в ленте он справился гениально. После Жеглова, Шарапова и Горбатого, многие запомнили именно сыгранную им роль уголовника «на подхвате» у банды убийц.

На роль Шарапова был утверждён решением «сверху» Владимир Конкин. У того всё в порядке с музобразованием и «классами на лбу». Однако слабо верится, что он мог несколько лет командовать уголовниками, чтобы они верили ему и ходили с ним в разведку. Не тот типаж. Фильм, тем не менее, получился.

В итоге «Промокашка» ушёл к Глебу Жеглову. Не многие помнят, что по жизни Бортник был одним из самых близких друзей Высоцкого. Ему он посвятил целых две песни: «Мой друг уехал в Магадан» и «Мой милый Ваня, я гуляю по Парижу».