Эксперты определили лучшие зарубежные сериалы года для просмотра на выходных

Сегодня, 11:38

Длительные праздники являются хорошим поводом посмотреть то, что не успели на протяжении года. Тем более, что появлялись вполне качественные работы.

Эксперты определили лучшие зарубежные сериалы года, рекомендуемые ими для просмотра на выходных. Зимние каникулы предоставляют для этого достаточно времени.

Прежде всего, стоит посмотреть психологический триллер «Возвращение домой» с Джулией Робертс. В сериале она выступает в качестве психиатра, помогающего быстрейшей адаптации к гражданской жизни бывших военных.

Также, по мнению экспертов очень неплох и «Патрик Мелроуз». Он сравнительно небольшой и включает в себя лишь пять эпизодов, повествуя о том, как живёт британская элита. В главной роли Бенедикт Камбертбэтч. В сюжете драма совмещается с чёрным юмором.

Многие отметили «Карточный домик», повествующий о закулисье большой политики. Здесь зрителя ожидают восемь серий. В главной роли Клэр Андервуд.

Любителям фантастики рекомендуется просмотр детективного триллера «Двойник». Он рассказывает о том, что в Берлине с 1987 года существует секретный проход в параллельные миры. Главная роль у Джей К. Симмонса.

«Доктор кто». Это очередной цикл продолжения одной из самых длительных телесаг. В этот раз главным героем сериала впервые стала женщина. Роль доверили британской актрисе Джоди Уиттакер.

Также рекомендуются такие сериалы, как «Шучу» и «Чёрное зеркало».