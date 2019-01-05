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Александра Ревенко почувствовала недомогание. Ей показалось, что оно вызвано именно работой этого органа.

После этого звезда фильма «Движение вверх» пожаловалась медикам на сердце. Те предложили ей обследование, от которого она не отказалась.

В итоге, специалисты нашли у актрисы сбои в сердечном ритме. Однако, актриса отказалась госпитализироваться.

Почему она решила принять такое решение, Ревенко не сообщила.

В «Движении вверх» она играла супругу главного героя этой ленты. Его реальным прототипом был олимпийский чемпион Александр Белов.

Как реальным был и сам этот баскетбольный поединок. За одну секунду до конца финального матча СССР уступал США одно очко.

Её хватило. Американцы, рано начавшие праздновать победу – на пол. Впервые за более чем 30 лет чемпионами по баскетболу стали не США. Понятно, посыпались кучи жалоб, претензий, и свои серебряные медали они не забрали до сих пор.

Однако, есть факт. Их побила баскетбольная команда СССР, в которой одним из основных был Александр Белов. Об этом и фильм. О лучших. О легенде. И у Ревенко там немаленькая роль.