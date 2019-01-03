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Чарли Брукер поведал, что команда не смогла правильно оценить свои силы. Это связано с тем, что в пятую серию запланировано вставить интерактивный эпизод, названный Bandersnatch.

Создатель «Чёрного зеркала» рассказал о причинах задержки очередного сезона. Работа лишь над интерактивным эпизодом занимает времени столько, как над четырьмя предыдущими сериями.

Команда осознавала серьёзность поставленной перед нею задачи. Однако, всё равно получилась недооценка.

Чарли Брукер одновременно создавал эпизоды, относящиеся к пятому сезону, и Bandersnatch. При этом, как сообщается, они не будут взаимосвязаны.

Не исключено, что выход пятого сезона «Чёрного зеркала» состоится в 2019 году, однако, даже приблизительную дату этого, его создатели пока назвать не решаются.

Известно о нём очень немногое. В частности, что там появятся более оптимистичные серии. Авторы решили ограничить антиутопичные и негативные истории. Также появилась информация о снижении количества эпизодов в будущем сезоне.