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Британский актёр сыграл в этой сверхпопулярной киносаге одну из главных ролей. А теперь 30-летняя звезда не может вспомнить, какой была его жизнь до этого.

В итоге, Руперт Гринт не может смотреть на себя в «Гарри Поттере». Он исполнил там роль Рона Уизли. В любом случае, он при просмотре этой картины не может наблюдать за собой на протяжении более, чем трёх частей.

Впрочем, с его слов, он иногда любит оглянуться назад, чтобы посмотреть, каким был в детстве. Тогда он может посмотреть «поттериану» ещё раз. Но, как правило, лишь первую её часть.

Британский актёр назвал съёмки в этом фильме странным периодом своей жизни. Он считает, что на него ушло слишком много времени.

Теперь он пытается вспомнить, как он жил до этих съёмок. Гринт считает, что после начала кинокарьеры он сильно изменился. Более того, артист полагает, что потерял самого себя.