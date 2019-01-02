Жена Венсана Касселя Тина Кунаки подтвердила свою беременность

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52-летний Венсан Кассель и его новая жена, 21-летняя модель Тина Кунаки, подтвердили, что ожидают своего первого ребенка, выложив в Сети соответствующий клип.

Ролик в Instagram появился во вторник, 1 января, всего через четыре месяца после их свадьбы.

52-летний актер сиял от восторга в видео, когда обнимал и целовал в живот свою супругу во время их сценического путешествия в Баию, Бразилия.

Сияя красотой, Тина была ошеломительна в ярко-желтом бикини на песчаных берегах бразильского штата. Беременная звезда следила за тем, чтобы все взгляды привлекал ее яркий ансамбль, что подчеркивало ее потрясающую фигуру, в то же время демонстрируя ее растущую крошку.

Французская бомба Тина показала свой естественно светящийся цвет лица, когда стояла без макияжа, и залила свои блестящие кудри океанской водой. Одетый в синие пляжные шорты звезда экрана Венсан Кассель выглядел очень счастливым.

А затем звезда разделась и прикрыла многое большой соломенной шляпой, но не свой округлившийся живот. Такое фото она также выложила в Сети.

Тина подписала свой имидж: «Самый счастливый Новый год, чем когда-либо» #andifyoudontknownowyouknow», а Венсан написал: «С новым годом!»

Пара оформила свой брак в августе на юго-западе Франции после двухлетних отношений. В прошлом месяце влюбленная пара попала на красную дорожку к премьере фильма L'Empereur De Paris в Париже.

Актер казался поражённым, когда нежно обнял свою руку за талию другой половины, позируя для фотографий на мероприятии. Тина прикрыла фигуру черным ансамблем.

24 августа Венсан и Тина поженились на закрытой церемонии в мэрии города Бидар на юго-западе Франции. Тина выглядела потрясающе в платье без бретелек цвета слоновой кости, с декольте в виде сердца и пышной юбкой принцессы.

Супружеская пара, живущая в Бразилии, впервые подтвердила совместную жизнь еще в июле 2016 года. Тина, которой тогда было 19 лет, рассказала в социальных сетях, как она обнималась с актером, которому тогда было 49.

Венсан прославился в фильме Маттью Кассовица «Хайн (ненависть)» 1995 года и снялся в фильмах «Двенадцать» и «Тринадцать в океане», а также в фильмах «Восточные обещания» и «Черный лебедь».

Он был женат на итальянской актрисе Монике Белуччи, которой сейчас 53 года, в 1999 году после встречи на съемочной площадке их фильма 1996 года «Квартира». Пара имеет двух дочерей, Деву, 13 лет, и Леони, 8 лет, они развелись в 2013 году после 14 лет брака.