Агата Муцениеце вернулась к имиджу «Закрытой школы»

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Новый год должен нести перемены, и вот бывшая блондинка 29-летняя Агата Муцениеце сменила имидж – в своем Instagram она разместила фото с длинными темными волосами.

У поклонников ее прическа сразу ассоциируется с образом Даши Старковой из «Закрытой школы». Но для тех, кто сериал не видел, имидж Агаты стал несколько неожиданным.

Поклонники, которые следят за преображениями Муцениеце, говорят, что она нарастила волосы специально для образа шатенки. Но, впрочем, комментаторы одобряют смену образа и говорят, что Агата выглядит 16-летней девочкой. Отзывы также включают эпитеты «шикарно» и «красотка». Люди хвалят ее за то, что она не боится выглядеть по-разному, говорят, что это круто.

Все же нашлись и критики, утверждающие, что с прической каре Агата выглядела более стильно и современно.

В 2018 году супруга Павла Прилучного, Агата вовсю экспериментировала со своей внешностью. У нее было целых 6 кардинальных преображений. Однажды она предстала перед поклонниками даже с короткой стрижкой и красными волосами. Правда, красноволосой она была совсем недолго – всего 10 дней.

А вот к новогодним праздникам каре Муцениеце превратилось в длинные локоны (с помощью наращивания волос, естественно).