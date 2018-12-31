Фильм «Формула любви» едва не разрушил брак Семена Фарады

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Сегодня день рождения замечательного артиста-комика Семена Фарады. Фильм «Формула любви» вышел в канун дня рождения артиста – 30 декабря 1984 года.

Семен Фарада, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ, родился 31 декабря 1933 года в селе Никольское Московской области, которое ныне находится в черте города Москвы (станция метро «Водный стадион»). Он окончил в 1962 году МВТУ им. Баумана по специальности «Инженер-механик по котельным установкам». После окончания ВУЗа и службы в армии Фарада 7 лет работал инженером-механиком по специальности.

Но он имел огромную тягу к театру. Еще в школе Семен участвовал в школьных спектаклях (например, ставили «Ревизора» Гоголя), во время четырехлетней службы в армии выступил в драматическом коллективе при Доме офицеров в Балтийске, где ставились различные спектакли. Впоследствии он руководил эстрадной группой Краснознамённого Балтийского флота.

Поэтому Семен Фарада поступил на работу в Москонцерт, стал дипломантом конкурса эстрадных артистов.

Грустный клоун Сеня в телепрограмме «АБВГДейка» в исполнении Фарады принес ему популярность. Первым опытом в кино был фильм 1967 года «Каникулы в каменном веке» режиссёра Семёна Райтбурта.

С 1972 года Фарада поступает в театр на Таганке к Юрию Любимову, где прослужил 30 лет. Здесь же, в театре на Таганке, он познакомился со своей будущей женой Марией Полицеймако. Пара поженилась в 1975 году. В 1976-м у них родился сын, впоследствии актер, Михаил Полицеймако.

Но фильм «Формула любви» едва не стоил Семену Фараде семейной жизни. Супруга хотела развестись с артистом. Она заподозрила его в измене. Как рассказывал впоследствии сам Фарада, он прокатил в машине актрису Елену Аминову, а она украсила куклу, которая висела в автомобиле, цветами.

Мария Полицеймако обвинила мужа в измене, так как он катает на машине другую женщину. Фарада признался, что катал на автомобиле симпатичную барышню, но находился в недоумении, откуда супруга это узнала, и готов был уже поверить в дар ясновидения жены. Но та впоследствии, когда размолвка закончилась, сама объяснила мужу, что таким образом украсить куклу могла только женщина.

В конце 80-х у Семена Фарады начались большие проблему со здоровьем. В 1988-м ему поставили искусственный сердечный клапан. В 2000-м, когда умер его друг Григорий Горин, у актера случился обширный инсульт. Потом – перелом шейки бедра и несколько последующих операций, впоследствии – второй инсульт.

Семен Фарада скончался 20 августа 2009 года после тяжёлой продолжительной болезни.