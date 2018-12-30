Измученная «Ирония судьбы» и «огонек» с прошлогодним составом: Федеральные каналы рассекретили главный сюрприз в новогоднюю ночь

Вчера, 20:17

Программа ТВ с 31 декабря на 1 января стала предметом бурного обсуждения в Сети.

Недавно стал известен перечень программ и фильмов, которые будут крутить по телевизору в новогоднюю ночь. Федеральные каналы рассекретили главный сюрприз для зрителей: в этом году они вновь будут удивлять россиян своим постоянством. По традиции, в это году будут крутить те же старые, советские фильмы и стандартные передачи с участием знаменитых артистов эстрады, что и много лет до этого – телеканалы сделали выбор в пользу рейтинговых фильмов и развлекательных передач. И вновь телезрители смогут увидеть «Приключения Шурика», «Карнавальную ночь», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ёлки», «Чародеев» и прочие шедевры отечественного кинематографа.

Измученная «Ирония судьбы» и «огонек» с прошлогодним составом, которые зрители успели выучить наизусть, вновь будут транслировать в праздничные дни, а старшее поколение может посоревноваться в цитировании фраз любимых артистов. Также будут показаны зарубежные картин, среди которых «Один дома», «Подарок на Рождество», «Гринч – похититель Рождества», «Санта-Клаус» и другие. Среди телепередач и развлекательных шоу выбор сделан в ползу юмористических шоу, таких как «Юмор года», «Камеди клаб» или «Уральские пельмени». А подрастающее поколение сможет вспомнить мультфильмы «12 месяцев», «Щелкунчик», «Снежная королева».

В целом, все федеральные каналы оказались вполне предсказуемыми, ведь руководство старается не рисковать рейтингами, и ставят в эфир проверенные временем программы и фильмы, у которых точно есть своя надежная публика.