Нил Гейман будет работать над сценарием для Amazon

Вчера, 20:28

Гейман работал над такими картинами как «Коралина в стране кошмаров», «Беовульф», «Звездная пыль» и «Американские боги» однако, это еще далеко не все картины, в которых он зарекомендовал себя как отличный сценарист.

Нил Гейман был номинирован на множество наград и признан как мастер своего дела. Именно поэтому Amazon и заинтересовалась кандидатурой Геймана на роль сценариста для своего нового сериала.

Известно о том, что Нил Гейман теперь будет работать над сценарием для Amazon стало 2 октября. Эта новость была опубликовано на странице новостного издания Hollywood Reporter в Twitter.

По большей части Нил Гейман является писателем-фантастом, нежели сценаристом для кинокартин и сериалов, однако и в этой сфере он крайне талантлив.