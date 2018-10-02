Лия Ахеджакова прокомментировала уход из жизни Романа Карцева

Вчера, 16:06

Актриса сожалеет об уходе таких талантливых людей и надеется, что они не будут забыты.

Сегодня, 2 октября, на 80 году жизни скончался знаменитый актер и народный артист Российской Федерации Роман Карцев. Стало известно, что причиной кончины стала остановка сердца, а до этого актер около трех месяцев находился в больнице. Его родственники надеялись на лучшее, но сердце народного артиста не выдержало. На его смерть отреагировали многие медийные личности и выразили слова скорби.

В их числе была и Лия Ахеджакова, которая прокомментировала случившееся, коллега и друг Карцева, она снялась с ним в нескольких фильмах.

«Уходят талантливые люди. Роман был очень востребованным, и это большая горечь для всех. Будем помнить и не забудем. Царство ему небесное», - поделилась эмоциями народная артистка РФ.

Ранее уход из жизни Романа Карцева прокомментировал Максим Галкин. В своем Instagram-аккаунте он выразил соболезнования родным и близким актера и сообщил, что Карцев был не только отличным российским артистом, но и прекрасным человеком.

Пользователи социальных сетей также отреагировали на эту прискорбную новость и высказали слова поддержки в адрес родных покойного.

«Очень жаль наш любимчик это звезда которая потухла но мы не когда не забудем Вечная память», «Грустно ,что новых нет ,на их место.Светлая память!», «Уходит наша гвардия, такое поколение», «Светлая память», - сожалеют поклонники.