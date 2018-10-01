«Ледник сошёл из-за испытания оружия»: Бодрова спасли и спрятали спецслужбы, проводящие в регионе учения

Вчера, 19:19

Актёра и его группу эвакуировали военные, а затем спрятали их из-за страха рассекретить военные полигоны в регионе.

Сергей Бодров и больше 100 человек съёмочной группы пропали безвести в 2002 году в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. Традиционно считается, что ледяная глыба пришла в движение из-за жаркого лета, мол лёд подтаял, а сошёл уже в сентябре. Однако геологи уверены, что такое попросту невозможно. Ледники формируются миллионы лет, и обычное лето не может их растопить настолько сильно.

По словам учёных, глубоко под землёй произошло движение тектонических плит, в результате чего произошёл газохимический выброс. Это и привело ледник в действие. Туристы рассказали, что 20 сентября в Кавказских горах был слышен ужасающий гул, шум и грохот.

Спасатели, участвующие в операции в 2002, заявляли, что съёмочная группа и Бодров выходили на связь в течении полутора часа с момента схода лавины. Саид Драников, так зовут главу одной из поисковых команд, рассказал, что группа заявила, что их нужно искать в тоннеле, мол они там спрятались и будут ждать помощи. Однако на месте спасатели нашли только кости лошадей, которые могли принадлежать съёмочной группе.

Некоторые конспирологи уверены, что в тот роковой день в 2002 году ледник начал сходить в результате испытаний тайного оружия. Якобы мощнейшие бомбы, испытываемые на полигонах, сдвинули тектонические плиты.

По словам специалистов, в Северной Осетии находится далеко не один полигон, и это только по официальным данным. Конспирологи уверены, что когда команда Бодрова стала звать на помощь, к ним в первую очередь приехали военные, проводящие в регионе учения, ведь они контролировали связь в регионе и отследили звонки с просьбой о помощи.

Прибывшие военные могли эвакуировать всех кинематографистов, а лошадей и вещи они оставили. Это объясняет, почему спасатели не нашли ни единого трупа. Конспирологи считают, что в результате схода ледника по их вине могла бы подняться шумиха, тем более если речь идёт о секретном полигоне. Поэтому, командование решило оставить историю в тайне.

Что касается группы Бодрова, то спецслужбы спрятали их. Они попали в программу, согласно которой они вынуждены скрываться, и оставлять свою личность в тайне. Возможно, что этих людей даже переселили в другие страны для большей конфиденциальности.