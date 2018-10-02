В сети появился трейлер к фильму об Элтоне Джоне Rocketman

Сегодня, 01:20

Роль легендарного музыканта на экране воплотил британский актер Тэрон Эджерон. Премьера фильма Rocketman запланирована на весну 2019 года.

Зрители с нетерпением ожидают выхода на экраны фильма о легендарном музыканте Элтоне Джоне, который появится под названием Rocketman. Особенно нетерпеливыми оказались фанаты знаменитости, теперь же их интерес удалось еще больше подогреть, ведь вышел трейлер к картине.

Известно, что режиссер Декстер Флетчер достаточно долго выбирал актера на главную роль и в конечном итоге свой взгляд он остановил на актере британского происхождения Тэроне Эджероне, которого зрители знают по работе в фильме Kingsman. Сообщается, что картина получилась биографической – зритель сможет узнать о всех перипетиях жизни Элтона Джона и его нелегком пути к славе.

Фильм будет богат на яркие музыкальные номера, которые только помогут раскрыть сюжетную линию. Примечательно, что знаменитый режиссер работал над еще одним фильмом – «Богемской рапсодией». Который был посвящен истории группы Queen. Как заявляют специалисты, картины здорово отличаются друг от друга. Если в фильме о группе Queen все выглядит очень реалистично, то здесь Флетчер не смог отказать себе в небольших элементах фантазии и легкости. Отмечается, что все вокальные партии исполняет сам Тэрон Эджертон. Это не может не впечатлять.

На экраны полная версия фильма выйдет в мае следующего года, так что поклонникам Элтона Джона еще нужно запастись терпением.