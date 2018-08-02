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Выражение «счастье любит тишину» отлично подходит актрисе. 37-летняя красавица более года интригует поклонников своим семейным положением.

Все дело в ее фотографиях с отдыха, где на безымянном пальце красуется золотое кольцо и на новом фото снова оно заметно. Фанаты уверены, Равшана Куркова тайно вышла замуж. Первые слухи об этом появились еще в прошлом году. По мнению общества, ее избранником стал младший на 10 лет актер Станислав Румянцев.

Последний пост в социальных сетях, где она рассказывает о смене своего авто на RangeRover «любимого голубого цвета», пользователей больше заинтересовал рукой актрисы, но которой вновь то самое кольцо на безымянном пальце.

Сама Равшана не раскрывает подробностей личной жизни. Возможно, верит в приметы и попросту боится сглазить счастье.