«Союзмультфильм» назвал победителей конкурса сценаристов

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Лучшие сценаристы теперь смогут и дальше подтверждать свое звание, работая над авторскими проектами.

Победителями первого конкурса сценаристов стали Гарри Польский и Елизавета Трусевич. Гарри Польский, когда-то работавший в соавторстве с Михаилом Задорновым, создал лучший сценарий для авторского короткометражного фильма «Шлем», а в номинации лучшего сценария для сериала одержала победу Елизавета. Она является лауреатом премии им. Катаева, а также победителем сценарного конкурса Disney.

Кандидатов было всего 400 из студенческих и профессиональных работ, однако, победителей определилось всего двое.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» договорился с Эдуардом Успенским, чтобы тот назвал цену своему сценарию, а также товарным знакам с изображениями героев. Юрист писателя подчеркнул полную удовлетворенность своей стороны урегулированием конфликта.