«Вторая смерть»: Поклонники скорбят об умершем Мартыновом

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В 2013 году заслуженного артиста России случайно «похоронили», рассказал внук звезды «Неуловимых мстителей».

Сегодня, 2 августа, стало известно, что в возрасте 84 лет скончался заслуженный артист РФ Юрий Мартынов. За свою карьеру актёр сыграл в различных эпизодических ролях в более чем 120 фильмах. Юрий Мартынов также проработал в Государственном театре киноактёра больше 50 лет.

Сейчас же поклонники скорбят об умершем Юрие Мартыновом. В социальных сетях и различных тематических форумах фанаты творчества народного артиста России соболезнуют родным и близким, заявляя, что Мартынов показал себя, как очень хороший актёр. Люди уверены, что актёр мог бы послужить отличным примером для нового поколения артистов, так как обладал преданностью своей работе и твёрдым характером, способным создавать уникальные роли.

Фанаты также пришли к выводу, что Юрий Мартынов был очень фактурным актёром, который был незаслуженно недооценён. Он играл всегда эпизодические роли и роли героев второго плана. Но в это же время Мартынов остался единственным, который выделялся из всей массовки. Он делал фильмы более значительными. Талант Мартынова и его трудолюбие должны были привести его к главным ролям и большой популярности, но этого по какой-то причине не случилось. Именно Мартынов мог бы достойно заменить очень многих артистов в главных ролях.

Стоит отметить, что Юрия Мартынова уже «хоронили» в 2013 году. Тогда поклонники из-за очередной «жёлтой утки» решили, что актёр скончался. Однако его внук Фёдор Мартынов сообщил, что народный артист РФ жив и здоров.

Сейчас же произошла «вторая смерть», которая, к сожалению, оказалась правдой.