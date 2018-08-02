В возрасте 84 лет скончался заслуженный артист РФ Юрий Мартынов

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За карьеру актёр снялся в более чем 120 фильмах, самыми известными из которых стали «Неуловимые мстители», «Жестокий романс» и «Вокзал для двоих».

О том, что Юрий Мартынов скончался в возрасте 84-х лет сообщили представители пресс-службы Государственного театра киноактёра. В сообщении указывалось, что заслуженный артист РФ скончался сегодня, 2 августа.

Юрий Мартынов работал в Государственном театре киноактёра больше 50 лет. Директор театра Сурен Шаумян заявил, что артистизм, сильный характер и врождённые данные помогли Юрию Мартынову создавать уникальные образы в фильмах. Он был требователен к себе и верен своей профессии. Заслуженный артист РФ должен быть примером для современных актёров.

Юрий Мартынов за свою карьеру принял участие в съёмках более чем 120 фильмах. Он играл роли в «Жестоком романсе, «Вокзале для двоих», «Неуловимых мстителях», «Сержантах», «Гусарской балладе» и многих других известных советских кинолентах.