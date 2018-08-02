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Артист был знаменит своими ролями «нечестивых иностранцев».

Издание The Sun сообщило о том, что 27 июля Великобритания потеряла актера Бернарда Хептона, который играл в телесериалах BBC по 1980-е года. Он скончался в возрасте 92 лет.

Артиста помнят по телесериалам «Кольдиц» и «Тайная армия». Но больше всего Хептон любил свою роль в «Шпион, выйди вон!», где он сыграл свою любимую роль. Он неоднократно рассказывал журналистам, что роли «нечестивых иностранцев» - его любимые.

Сообщается, что актер из Йоркшира умер своей смертью.

Имя, под которым он снимался – это творческий псевдоним. Настоящее имя актера - Фрэнсис Бернард Гептстолл. Он не только снимался в сериалах и фильмах, но и участвовал в радио-программах.

Будучи католиком, во время Второй мировой войны он не участвовал в военных действиях, но обучался инженерно-авиационному делу.

Актер был дважды женат: сначала на Ненси Джексон, а потом, после ее кончины, в 1979 году женился на Хилари Лидделл. После смерти второй жены в 2013 году, Хептон прожил пять лет вдовцом, а затем скончался.

Интересно, что Хепстон родился на той же улице, что и английский известный писатель Пристли.