Дженнифер Энистон заявила, что ее цель на планете – не размножаться

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Звезда Голливуда дала откровенное интервью журналу InStyle. Для многих это интервью прозвучало сногсшибательно.

49-летняя Дженнифер Энистон отвечала на вопросы журналистов предельно честно. На вопрос о реакции на ложные заголовки в сообщениях о ней прессе Энистон сказала, что может выйти из себя, читая откровенно нелепые заголовки. Но она старается на людях не демонстрировать свои негативные эмоции. Да и наедине с собой, видя в прессе бред о себе, она старается отвлечься, думать о чем-то хорошем, о друзьях.

Журналисты задали традиционный с некоторого времени вопрос, встречалась ли она с домогательствами в своей карьере. Энистон ответила, что она никогда не позволяла влиятельным людям давить на себя.

На вопрос о ее чувствах после расставания с Джастином Теру и почему у нее нет детей, Дженнифер Энистон заявила, что, во-первых, ее сердце не разбито, а во-вторых, не надо причислять ее к каким-то неполноценным или бракованным товарам, раз у нее нет детей. «Возможно, моя цель на этой планете – не размножаться», - заявила актриса.

Сейчас Джен занята в новом телевизионном проекте – комедийном сериале Netflix под названием Murder Mystery («Загадочное убийство»). Вместе с Адамом Сэндлером они играют нью-йоркскую пару, которые становятся свидетелями убийства миллионера в Европе.

Культура чайлдфри в последнее время получила широкое распространение. Многие сознательно откладывают рождение детей на более поздний срок или не желают иметь детей вообще. Чайлдфри доказывают, что они не больные и не уроды, а просто решили жить без детей.