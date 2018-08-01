Звезда «Клона» призналась в любви к России

Сегодня, 21:30

«Мисс Бразилия-1969» - очень известная актриса. Несмотря на то, что ей уже 66, она остается желанной, известной и любимой сотнями тысяч поклонников.

250 серий известного «Клона» смотрелись как на одном дыхании. Вера Фишер играла в нем красотку-блондинку, с большим сердцем и стальным характером. Звезда сериалов ведет микроблог в Интернете, где можно увидеть, как она за последнее время расцвела.

А совсем недавно она увидела рекламу сериала «Семейные узы» на российском телевиденье, в котором Фишер играла главную героиню Элен, имеющую роман с мужчиной на 25 лет ее младше. Бразильская красавица очень обрадовалась, что картины с ее участием показывают в России, на радостях призналась в любви к стране, в которой тоже ее помнят и продолжают смотреть.

Российская публика также любит ее и в многочисленных комментариях под ее фото можно нередко увидеть и на русском языке.