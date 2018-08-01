Тильда Суинтон в образе самурая снимается в зомби-комедии Джима Джармуша

Сегодня, 14:10

Актриса в кимоно в образе самурая на днях была замечена в Нью-Йорке. Также непривычными оказались длинные волосы.

В съемках новой зомби-комедии «Мертвые на умирают» («The Dead Don’t Die») Джима Джармуша Суинтон снимается в компании Дэниэла Крейга, Билла Мюррея и Селены Гомес и других.

Тильда Суинтон – настоящая муза режиссера Джармуша. Зрители привыкли видеть ее с короткой стрижкой и минимумом или полным отсутствием макияжа, но в этом фильме Джим сделал ее блондинкой с длинными прямыми волосами и, к тому же, с макияжем в красных оттенках.

Внешность британской актрисы многие называют инопланетной, неземной. Манера ее поведения и роли в кино у Тильды тоже необычны. Необычны и образы ее на ковровых дорожках – они запоминаются без всякого огромного декольте или «голого» платья.

Тильда Суинтон снималась в фильмах «Орландо», «Константин: Повелитель тьмы», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Майкл Клейтон». В своем активе актриса имеет множество наград, в том числе и «Оскар».