Том Харди показал острые клыки в свежем трейлере «Венома»

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В ролике детально продемонстрирована трансформация главного персонажа фанатастического фильма.

Британский актёр Том Харди вновь напомнил поклонникам и любителями кино о себе, появившись в свежем трейлере «Венома», где исполнитель главной роли показал острые клыки своего персонажа. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании Sony Pictures. Как известно, режиссёром фантастического фильма выступил Рубен Флейшер.

Возвращаясь к трейлеру, стоит отметить, что в нём кинематографисты более детально показали трансформацию главного героя, который для превращения в ужасного монстра использует специальный костюм. Сам Харди раньше объяснил, почему согласился на роль в супергеройском фильме. По словам актёра, его сын безумно любит комиксы и особенно персонажа Венома. К слову, многие критики уже до выхода фильма на экраны признали, что Харди довольно органично смотрится в кадре в данном образе. Актёр признавался, что постичь эту роль ему помог опыт съёмок в фильме «Легенда». Там он также играл антагониста, причём британцу приходилось исполнять сразу две роли близнецов.

Помимо прочего, в свежем ролике впервые появились персонажи Вуди Харрельсона и Мишель Уильямс.