Деми Мур рассказала о «странных» пробах Вайнштейна ее бывшего Брюса Уиллиса

Сегодня, 06:45

Актриса была гостьей на юмористическом шоу «Поджарь звезду», на котором и поведала увлекательную историю с кастинга фильма «Криминальное чтиво».

Деми Мур – бывшая жена всеми любимого Брюса Уиллиса, с которым они пробыли 13 лет в браке. Так, на шоу она рассказала о «странных» пробах Харви Вайнштейна ее бывшего мужа. 55-летняя звезда поведала, как в тот день он вышел из отеля с кляпом для ролевых игр и с поднятым настроением поделился, что получил роль. Однако на шутку мало кто хорошо среагировал, конечно, кроме самого Брюса и Деми. Дело в том, что продюсер обвиняется в домогательствах к десяткам актрис и выпущен из-под стражи под залог 1 миллион долларов. Поэтому когда ситуация в американском обществе уже улеглась, было некорректным снова ее поднимать, даже в форме шутки.

Брак актеров был очень счастливым, как сами они об этом говорят. У них трое совместных детей и все дочки.