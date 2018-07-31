Актёр Новиков 15 раз разводился и вновь женился на той же женщине

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Таким образом, он, вопреки, законодательству РФ, женился 15 раз. Его первый брак продолжался недолго и «разошёлся» навсегда. Второй оказался «неразводящимся».

Как иначе можно сказать. Актёр Владимир Новиков разводился и вновь женился на той же самой женщине целых 15 раз. Подобное законодательство допускает.

Первый брак распался о того, что Новиков категорически отказывался сидеть дома. Супруга настаивала именно на этом. В итоге - развод «навсегда».

Со вторым браком было гораздо интереснее. Актёр прожил с женой Еленой, в целом 26 лет. За это время они успели 15 раз развестись и вновь сойтись.

Новиков не скрывает, причиной этому была ревность его жены. Причём, небезосновательно.

Среди замеченных рядом с ним женщин были самые общепризнанные красавицы. Чего стоят одни имена Элизабет Тейлор, Джейн Фонды или Джины Лоллобриджиды.

Это, если не вспоминать Людмилу Нильскую, сыгравшую с ним в роли Ядвиги в «Государственной границе». Многочисленные поклонницы при таких раскладах в счёт, понятно, не идут.

После череды «разойдёмся – сойдёмся» духовник предложил, чтобы Новиков обвенчался. Следствием этого стало, что взаимоотношения в семье заметно наладились.

Однако, 9 лет назад Елена скончалась. Новиков оказался свободным от обязательств. Сейчас у него новая женщина.

Новиков по жизни счастливчик. Ему удалось получить в общежитии вуза комнату, где ранее проживал Василий Шукшин и лично встретиться с ним.

После этого в числе его знакомых появились также Владимир Высоцкий и Марина Влади.