Кеосаян о смерти Шеховцова: «Обидно, только все наладилось»

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О трагической новости стало известно от сотрудников театра «Современник», в котором артист служил последние несколько лет.

30 июля в Москве скончался Сергей Шеховцов. Его сердце остановилось вовремя утренней прогулки с собакой. 5 сентября ему бы исполнилось 57 лет.

По словам режиссера Тиграна Кеосаяна, который работал над фильмом «Ландыш серебристый», где снимался Шеховцов, он был профессионалом высокого уровня и обладал прекрасным чувством юмора. Кеосаян также отметил, что жизненный и творческий путь Сергея Шеховцова складывался не всегда гладко и тем более обидно, что как только всё наладилось - его не стало.

Зрителям актер запомнился по фильмам: «Ландыш серебристый», «Прощеное воскресенье», «Бумер», «Борис Годунов», «Антикиллер», «Атаман», «Солдаты» и многим другим.