Папарацци застукали Бена Стиллера с бывшей женой

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Несмотря на развод, пара продолжает поддерживать теплые дружеские отношения.

Сообщение о намерении развестись стало полной неожиданностью не только для поклонников Бена Стиллера и Кристин Тэйлор, но даже для их близких. Отношения пары начались ещё в 2000 году и продлились 17 лет. У них есть двое детей: дочь Элла 16 лет и сын Куинли, которому исполнилось 13.

И вот впервые с прошлого года, когда супруги официально развелась, их увидели вместе на одной из нью-йоркских улиц. Папарацци застукали Бена Стиллера, когда он выходил из ресторана со своей бывшей женой, мило беседуя о чем-то. Стоит отметить, что у Бена Стиплера и Кристин Тэйлор всегда были тёплые отношения, которые они сохранили и после разрыва.

Они познакомились во время съёмок фильма «Тепловые видения и Джек». Далее последовали совместные съёмки в обоих частях «Образцового самца», «Солдатах неудачи», «Вышибалах» и «Замедленном развитии». Поклонники Бена Стиллера ожидают в ближайшее время выхода сразу двух фильмов с его участием: «Помоги мне распространять добро» и «Стойкие мужчины». Что касается Кристин Тэйлор, то сейчас звезда снимается в сериале «Элементарно». Ее поклонники надеются, что она сможет порадовать их своей игрой еще во многих фильмах.