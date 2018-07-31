«Милое лицо, мягкий мудрый взгляд»: Фанаты скорбят за Натальей Кузнецовой

В 55 лет уходить – ужасно, тем более, так и не дождавшись своего звездного часа, соболезнуют родным и близким актрисы поклонники.
Всего 55 лет. Из них только 3 года актриса была задействована в кино. Как трудно, наверное, было прожить эти 55 лет, ожидая своего звездного часа. Не дождалась, как жаль, плачут вместе с семьей Кузнецовой поклонники.
Скоропостижная смерть 55-летней актрисы стала шоком для всех, кто ее знал. Ранее трагическую новость прокомментировали коллеги по «цеху»: Галина Анисимова, Дмитрий Павленко и Елена Папанова.