«Милое лицо, мягкий мудрый взгляд»: Фанаты скорбят за Натальей Кузнецовой

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В 55 лет уходить – ужасно, тем более, так и не дождавшись своего звездного часа, соболезнуют родным и близким актрисы поклонники.

«Милое лицо, мягкий мудрый взгляд… Жаль, когда так рано уходят люди с талантом и доброй душой», - скорбят за скоропостижно скончавшейся Натальей Кузнецовой верные фанаты.

Всего 55 лет. Из них только 3 года актриса была задействована в кино. Как трудно, наверное, было прожить эти 55 лет, ожидая своего звездного часа. Не дождалась, как жаль, плачут вместе с семьей Кузнецовой поклонники.

«Великолепная актриса. По существу, в обстоятельствах, очень живая. Прекрасно сыграла Домну Пантелееву в «Талантах и поклонниках» по Островскому (сериал «Темное царство»)», - восхищался в 2012 году игрой Кузнецовой зритель.

Скоропостижная смерть 55-летней актрисы стала шоком для всех, кто ее знал. Ранее трагическую новость прокомментировали коллеги по «цеху»: Галина Анисимова, Дмитрий Павленко и Елена Папанова.